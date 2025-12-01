Public Sénat
Le direct
Ici l'Europe

Petits colis, gros ennuis : l'UE veut endiguer la déferlante chinoise

4,6 milliards de petits colis ont été livrés dans l’Union européenne l’an passé. Les géants chinois du e-commerce, comme Shein, Temu ou Alibaba, inondent le Continent de produits à bas prix. Des produits qui posent la question du respect des normes. Face à ces afflux, l’UE cherche la riposte et vient d’annoncer une taxe de 3 euros pour les co...

Publié le

Invités

François Kalfon, Dirk Gotink

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

33mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/12/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Ici l'Europe