Petits colis, gros ennuis : l'UE veut endiguer la déferlante chinoise

4,6 milliards de petits colis ont été livrés dans l’Union européenne l’an passé. Les géants chinois du e-commerce, comme Shein, Temu ou Alibaba, inondent le Continent de produits à bas prix. Des produits qui posent la question du respect des normes. Face à ces afflux, l’UE cherche la riposte et vient d’annoncer une taxe de 3 euros pour les co... lis de moins de 150 euros à compter de juillet 2026. Les États-membres aussi s’organisent, certains poussant même, comme la France après le scandale des poupées sexuelles sur Shein, pour une suspension de ces plateformes. Alors quelle réponse européenne face aux géants du e-commerce ? « Ici l’Europe » ouvre le débat avec les eurodéputés Dirk Gotink (PPE, Pays-bas) et François Kalfon (S&D, France).

