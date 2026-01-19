Quatre ans de guerre en Ukraine : le conflit qui a bouleversé l'Europe

Le 24 février 2022, les troupes russes de Vladimir Poutine envahissaient l'Ukraine. Quatre ans plus tard, le bilan humain pourrait atteindre 2 millions de victimes, selon le Centre d'études internationales et stratégiques. À l'heure où les États-Unis mettent la pression sur Kiev pour céder une partie de son territoire à la Russie, les négociations e... ntre Russes, Ukrainiens et Américains peuvent-elles aboutir à un cessez-le-feu ? Quel rôle peut jouer l'UE dans le règlement de ce conflit et pourra-t-on offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussart ouvrent le débat dans « Ici l'Europe », avec Charles Michel, ancien président du Conseil européen, Vadym Omelchenko, ambassadeur d'Ukraine en France et reçoivent Lubica Karvasova, eurodéputée slovaque et membre du groupe Renew Europe.

