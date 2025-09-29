Public Sénat
Ici l'Europe

Quelle ambition écologique pour l’Europe à la COP 30 ? L’UE en marche arrière sur le Pacte vert

Dix ans après l’Accord de Paris sur le climat, signé par 195 pays pour limiter à deux degrés le réchauffement climatique et à quelques jours de l’ouverture au Brésil de la COP 30, l’Union Européenne est-elle toujours la championne du climat ? Sera-t-elle capable de tenir ses objectifs de réductions pour atteindre la neutralité carbone d’ici...

Publié le

Invité

Céline Imart

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/10/2028

