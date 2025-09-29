Quelle ambition écologique pour l’Europe à la COP 30 ? L’UE en marche arrière sur le Pacte vert

Dix ans après l’Accord de Paris sur le climat, signé par 195 pays pour limiter à deux degrés le réchauffement climatique et à quelques jours de l’ouverture au Brésil de la COP 30, l’Union Européenne est-elle toujours la championne du climat ? Sera-t-elle capable de tenir ses objectifs de réductions pour atteindre la neutralité carbone d’ici... 2050 ? Déforestation, voiture électrique, obligations vertes des entreprises ? Six ans après la mise en place du pacte vert, l’ambition européenne est-elle revue à la baisse ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussart lancent le débat et interrogent dans Ici l’Europe les députées Céline IMART Parti populaire européen et Marie TOUSSAINT Groupe des Verts/Alliance libre européenne

