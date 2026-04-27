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Ici l'Europe

Quelles solutions à la crise démographique de l’UE ?

Alors que la natalité est en chute libre, le vieillissement de la population dans les pays européens s’accélère. Le taux de fécondité moyen au sein de l’Union est désormais de 1,3 enfant par femme, très loin du taux de 2,1 nécessaire à un renouvellement naturel des générations. Est-ce un manque de confiance dans l’avenir qui explique cette ...

Publié le

Invités

Isabelle le callennec, Marta Temido, Mariya Gabriel

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/05/2029

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