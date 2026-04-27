Quelles solutions à la crise démographique de l’UE ?

Alors que la natalité est en chute libre, le vieillissement de la population dans les pays européens s’accélère. Le taux de fécondité moyen au sein de l’Union est désormais de 1,3 enfant par femme, très loin du taux de 2,1 nécessaire à un renouvellement naturel des générations. Est-ce un manque de confiance dans l’avenir qui explique cette ... chute de la natalité ? Faut-il multiplier les aides financières directes à la naissance de chaque enfant comme en Italie, ou faut-il miser sur une immigration régulée afin de maintenir à niveau la population active et de ne pas remettre en cause les modèles sociaux en Europe ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussard ouvrent le débat dans Ici l’Europe avec les eurodéputées Marta Temido du groupe Socialistes et Démocrates et Isabelle Le Callennec du Parti Populaire Européen.

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