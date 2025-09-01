Public Sénat
Rentrée universitaire dans l’Union européenne : mobilité et réussite pour les jeunes ?

Pour la rentrée universitaire, Ici l’Europe s’intéresse à l’éducation. Caroline de Camaret et Thibault Henocque consacrent l’émission au programme Erasmus + et se demandent, 38 ans après sa création, comment se porte le programme dédié à la formation de la jeunesse européenne. Sur le plateau, Nelly Fesseau, directrice de l’agence Erasmu...

Publié le

Invités

Thibault Henocque, Nelly Fesseau, Laurence Farreng, Victor Negrescu

Thématique

International

Présentateur

Caroline De Camaret

Durée

33mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/09/2028

