Rentrée universitaire dans l’Union européenne : mobilité et réussite pour les jeunes ?
Pour la rentrée universitaire, Ici l’Europe s’intéresse à l’éducation. Caroline de Camaret et Thibault Henocque consacrent l’émission au programme Erasmus + et se demandent, 38 ans après sa création, comment se porte le programme dédié à la formation de la jeunesse européenne. Sur le plateau, Nelly Fesseau, directrice de l’agence Erasmu... s France accompagnée des eurodéputés Laurence Farreng et Victor Negrescu, parlent d'Inclusion, de mobilité et des disparités entre les États membres.
