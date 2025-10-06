Shein, terres rares, commerce : les Européens à la remorque de la Chine ?

Scandale Shein, restrictions sur les terres rares, déferlement d'exportations sur le Continent : ces dernières semaines ont fourni aux européens de nombreux motifs d'inquiétude dans leur relation avec la Chine. Alors que Donald Trump a scellé un accord d'un an avec le président Xi Jin Ping, l'UE semble sur le banc de touche. Un sursaut est-il possible ... ? Ou bien sommes-nous condamnés à rester à la remorque de la Chine ? Caroline de Camaret et Thibault Henocque ouvrent le débat et interrogent dans « Ici l’Europe » les eurodéputés Sandro Gozi (Renew, France) et Estelle Ceulemans (S&D, Belgique).

Voir plus