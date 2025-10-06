Public Sénat
Ici l'Europe

Shein, terres rares, commerce : les Européens à la remorque de la Chine ?

Scandale Shein, restrictions sur les terres rares, déferlement d'exportations sur le Continent : ces dernières semaines ont fourni aux européens de nombreux motifs d'inquiétude dans leur relation avec la Chine. Alors que Donald Trump a scellé un accord d'un an avec le président Xi Jin Ping, l'UE semble sur le banc de touche. Un sursaut est-il possible ...

Publié le

Invités

Thibault Henocque, Sandro Gozi, Ceulemans Estelle

Thématique

International

Présentateur

Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/10/2028

