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Ici l'Europe

Souveraineté militaire : un défi européen

Avec la multiplication des conflits à ses portes et le désengagement américain, l'Europe est sommée de se réarmer. Pour se préparer à la guerre, Bruxelles autorise les vingt-sept Etats-membres à augmenter leurs dépenses militaires. Mais l'Union européenne est-elle vraiment en train de prendre le tournant de son autonomie en matière de défense ? S...

Publié le

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/04/2029

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