Souveraineté militaire : un défi européen

Avec la multiplication des conflits à ses portes et le désengagement américain, l'Europe est sommée de se réarmer. Pour se préparer à la guerre, Bruxelles autorise les vingt-sept Etats-membres à augmenter leurs dépenses militaires. Mais l'Union européenne est-elle vraiment en train de prendre le tournant de son autonomie en matière de défense ? S... on industrie est-elle suffisamment intégrée et efficace pour relever ce défi, ou va-ton financer l'appareil militaro-industriel américain ? Et le réarmement de l'Europe est-elle la seule voie pour assurer notre défense ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussard en débattent avec leurs invités dans Ici l'Europe. Invités : Nicolae STEFANUTA, vice-président du Parlement européen, eurodéputé roumain, membre du groupe Les Verts, Pierre-Romain THIONNET, français, membre du groupe les Patriotes pour l'Europe, et du Rassemblement national en France et Tobias CREMER, eurodéputé allemand et membre du groupe des sociaux-démocrates.

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