Trump fauteur de troubles au Groenland : vers une autonomie stratégique de l’UE ?

La tension est redescendue après l'inquiétante escalade du président américain sur le Groenland. Mais l’épisode n’est peut-être pas clos, tant le contenu du fameux accord conclu à Davos reste opaque. Il a laissé des traces et beaucoup de questions. Emmanuel Macron a appelé à un réveil stratégique des Européens. Alors jusqu’où devons-nous ... et pouvons-nous nous émanciper des États-Unis ? Caroline de Camaret et Thibault Henocque ouvrent le débat dans Ici l’Europe, avec trois eurodéputés.

