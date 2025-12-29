Public Sénat
Le direct
Ici l'Europe

Trump fauteur de troubles au Groenland : vers une autonomie stratégique de l’UE ?

La tension est redescendue après l'inquiétante escalade du président américain sur le Groenland. Mais l’épisode n’est peut-être pas clos, tant le contenu du fameux accord conclu à Davos reste opaque. Il a laissé des traces et beaucoup de questions. Emmanuel Macron a appelé à un réveil stratégique des Européens. Alors jusqu’où devons-nous ...

Publié le

Invités

Bernard Guetta, Zeljana Zovko, Valdis Dombrovskis, Rasmus Nordqvist

Thématique

International

Présentateurs

Caroline De Camaret , Thibault Henocque

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/01/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Ici l'Europe