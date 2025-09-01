Ursula von der Leyen devant le Parlement européen : une Europe du “combat”, pas du “chaos” ?
Au lendemain du discours d’Ursula von der Leyen sur l'état de l'Union européenne, Caroline de Camaret et Thibault Henocque reviennent avec leurs invités sur les grandes questions abordées par la présidente de la Commission européenne. Soutien à l’Ukraine, sanctions contre Israël ou accord commercial passé avec les États-Unis, Fabienne Keller, J... avier Moreno Sanchez et Gheorghe Piperea débattent de ces différents thèmes sur le plateau d’ICI l’Europe.
Les derniers épisodesVoir l'émission
Gaza, Ukraine, que peut l'Europe ?
Ici l'Europe
Europe : petit budget, grandes ambitions
Ici l'Europe
Narcotrafic en Europe, une lutte en ordre dispersé
Ici l'Europe
Sur la même thématique
Découvrez
Ici l'Europe