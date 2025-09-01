Public Sénat
Ursula von der Leyen devant le Parlement européen : une Europe du “combat”, pas du “chaos” ?

Au lendemain du discours d’Ursula von der Leyen sur l'état de l'Union européenne, Caroline de Camaret et Thibault Henocque reviennent avec leurs invités sur les grandes questions abordées par la présidente de la Commission européenne. Soutien à l’Ukraine, sanctions contre Israël ou accord commercial passé avec les États-Unis, Fabienne Keller, J...

Publié le

Invités

Fabienne Keller, Thibault Henocque, Gheorghe Piperea, Javier Moreno Sánchez

Thématique

International

Présentateur

Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/08/2028

