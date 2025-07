Voiture thermique en Europe stop ou encore ?

Près de 7 mois après son départ de Matignon Michel Barnier répond aux questions de Caroline de Camaret. Quelles réactions à la guerre commerciale enclenchée par les États-Unis l’Europe doit-elle avoir ? Comment voit-il le rapprochement entamé entre la France et le Royaume-Uni de Keir Starmer ? Et quel rôle entend-il jouer sur la scène politiqu... e ? L’ancien premier ministre nous livre sa vision de la place de la France et de l’Europe dans le monde, dans l’émission Ici l’Europe. Enfin dans la seconde partie de l’émission nous reviendrons sur les textes adoptés par l’Union pour limiter les pollutions liées à l’usage de la voiture, et les nouvelles dispositions concernant le permis de conduire. Chaque semaine, depuis le Parlement européen "Ici l'Europe" propose une demi-heure d'information et de débats animés par Caroline de Camaret, Alexandre Poussart et en alternance avec un journaliste de LCP-Assemblée nationale pour mieux comprendre les enjeux européens.

Voir plus