La France de l'entre-deux-guerres - 1919/1929 : La grande illusion (1/2)

1919. Après quatre ans de voyage au bout de l'enfer, les Français revivent. Ils sont nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents, tous unis par un même soulagement, un même espoir. Les familles se retrouvent, les femmes s'affranchissent, le pays se reconstruit et s'urbanise. Tous pénètrent dans le XXe siècle avec confiance et rêvent d'une paix ét... ernelle. Personne ne se doute que les Années Folles ne seront qu'une parenthèse enchantée, de courte durée. Dix ans plus tard, les espoirs et les joies sont brisés. La crise économique marque le retour brutal de la misère. Les idéologies se cristallisent, les premières luttes sociales s'organisent et le nationalisme se propage. Avec effroi, les Français voient l'ombre de la guerre ressurgir. Inexorablement, ils plongent dans une nouvelle course à l'abîme.

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