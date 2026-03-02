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La France de l'entre-deux-guerres

La France de l'entre-deux-guerres - 1919/1929 : La grande illusion (1/2)

1919. Après quatre ans de voyage au bout de l'enfer, les Français revivent. Ils sont nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents, tous unis par un même soulagement, un même espoir. Les familles se retrouvent, les femmes s'affranchissent, le pays se reconstruit et s'urbanise. Tous pénètrent dans le XXe siècle avec confiance et rêvent d'une paix ét...

Publié le

Invité

Romain Icard

Durée

49mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/04/2026

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