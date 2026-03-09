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La France de l'entre-deux-guerres

La France de l'entre-deux-guerres -1929/1939 : La course à l'abîme (2/2)

La crise économique marque le retour brutal de la misère. Les idéologies se cristallisent, les premières luttes sociales s'organisent et le nationalisme se propage. Avec effroi, les Français voient l'ombre de la guerre ressurgir. Inexorablement, ils plongent dans une nouvelle course à l'abîme.

Publié le

Invité

Romain Icard

Durée

49mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/04/2026

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