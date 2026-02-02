Public Sénat
François Hollande, invité du Grand Jury

François Hollande, ancien président de la République et député socialiste de Corrèze, est l'invité du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service politiq...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Perrine Tarneaud , Olivier Bost

Durée

51mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/03/2026

