François Hollande, invité du Grand Jury
Le Grand Jury
François Hollande, ancien président de la République et député socialiste de Corrèze, est l'invité du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service politiq... ue de RTL et Perrine Tarrneaud de Public Sénat.
François Hollande, invité du Grand Jury
Le Grand Jury
Maud Bregeon, invitée du Grand Jury
Le Grand Jury
Questions au Gouvernement
Découvrez
Le Grand Jury