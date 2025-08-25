Public Sénat
L'invité du Grand Jury : Boris Vallaud

Boris Vallaud, Président du groupe Socialiste à l'Assemblée nationale, député des Landes, est l'invité du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service poli...

