L'invité du Grand Jury : Jean-François Copé

"Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service politique de RTL et Perrine Tarrneaud de Public Sénat.

Politique

Perrine Tarneaud , Olivier Bost

53mn

Jusqu'au 19/10/2025

