Public Sénat
Le direct
Le Grand Jury

L'invité du Grand Jury : Pierre Moscovici

Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, est l'invité du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service politique de RTL et Perrine Tarrneaud ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Perrine Tarneaud , Olivier Bost

Durée

54mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/12/2025

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique