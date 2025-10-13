L'invité du Grand Jury: Sébastien Chenu
Le Grand Jury
Sébastien Chenu, député RN du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président du Rassemblement national, est l'invité du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Ol... ivier Bost, chef du service politique de RTL et Perrine Tarrneaud de Public Sénat.
