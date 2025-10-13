Public Sénat
Le Grand Jury

L'invité du Grand Jury: Sébastien Chenu

Sébastien Chenu, député RN du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président du Rassemblement national, est l'invité du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Ol...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Perrine Tarneaud , Olivier Bost

Durée

51mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/11/2025

