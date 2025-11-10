L'invité du Grand Jury : Sébastien Martin
Le Grand Jury
Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'Industrie, est l'invité du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service politique de RTL et Perrine Tarrneau... d de Public Sénat.
L'invité du Grand Jury : Sébastien Martin
Le Grand Jury
L'invité du Grand Jury : Jean-Philippe Tanguy
Le Grand Jury
Questions au Gouvernement
Découvrez
Le Grand Jury
Les secrets des marques françaises qui font rêver le monde