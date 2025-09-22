L'invitée du Grand Jury : Mathilde Panot
Le Grand Jury
Mathilde Panot, Présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, est l'invitée du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service politique de RTL et Quentin C... almet de Public Sénat.
L'invitée du Grand Jury : Mathilde Panot
Le Grand Jury
L'invité du Grand Jury : Gérard Larcher
Le Grand Jury
Questions au Gouvernement
Sarkozy en prison, une passion française