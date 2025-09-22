Public Sénat
Le direct
Le Grand Jury

L'invitée du Grand Jury : Mathilde Panot

Mathilde Panot, Présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, est l'invitée du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service politique de RTL et Quentin C...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Quentin Calmet , Olivier Bost

Durée

59mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/11/2025

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique