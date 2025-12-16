L'invitée du Grand Jury : Yaël Braun-Pivet
Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, est l'invitée du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service politique de RTL et Perrine Tarrneaud de... Public Sénat.
