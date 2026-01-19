Public Sénat
Le direct
Le Grand Jury

Manuel Bompard, invité du Grand Jury

Manuel Bompard, coordinateur national de la France insoumise et député des Bouches-du-Rhône, est l'invité du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service pol...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Steve Jourdin , Olivier Bost

Durée

49mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/03/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Le Grand Jury