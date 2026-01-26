Maud Bregeon, invitée du Grand Jury

Maud Bregeon, porte-parole du Gouvernement, ministre déléguée chargée de l'Énergie, est l'invitée du "Grand Jury". "Le Grand jury RTL - Public Sénat" est une émission politique majeure proposée en direct sur Public Sénat, et en simultané sur RTL. Ce grand rendez-vous politique du dimanche est présenté par Olivier Bost, chef du service politique ... de RTL et Perrine Tarrneaud de Public Sénat.

Voir plus