Dans le Morbihan avec Muriel Jourda
Manger c'est voter
Élus par les territoires, les sénatrices et les sénateurs connaissent le terrain et côtoient les acteurs de notre patrimoine agricole et nourricier, tout ce qui fait de la France un pays où le contenu de l'assiette relève d'un engagement quotidien. Vincent Ferniot rencontre ces hommes et ces femmes, en compagnie d'un sénateur ou d'une sénatrice, sur ... son territoire.
Dans le Morbihan avec Muriel Jourda
Manger c'est voter
Dans les Pyrénées-Orientales avec Jean Sol
Manger c'est voter
En Seine-Maritime avec Catherine Morin-Desailly
Manger c'est voter
Manger c'est voter
Dans le Nord, avec Valérie Létard
Manger c'est voter
Martinique Excursion éco-responsable "Voile nature"
Positive Outre-mer
Budget de la Sécurité sociale : faut-il demander un effort aux Français ?