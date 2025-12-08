Dans le Nord avec Patrick Kanner

Élus par les territoires, les sénatrices et les sénateurs connaissent le terrain et côtoient les acteurs de notre patrimoine agricole et nourricier, tout ce qui fait de la France un pays où le contenu de l'assiette relève d'un engagement quotidien. Vincent Ferniot rencontre ces hommes et ces femmes, en compagnie d'un sénateur ou d'une sénatrice, sur ... son territoire. Pour ce nouvel épisode, nous partons dans le Nord, avec le sénateur socialiste Patrick Kanner.

