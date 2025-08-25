Public Sénat
Le direct
Manger c'est voter

Dans les Pyrénées-Orientales avec Jean Sol

Élus par les territoires, les sénatrices et les sénateurs connaissent le terrain et côtoient les acteurs de notre patrimoine agricole et nourricier, tout ce qui fait de la France un pays où le contenu de l'assiette relève d'un engagement quotidien. Vincent Ferniot rencontre ces hommes et ces femmes, en compagnie d'un sénateur ou d'une sénatrice, sur ...

Publié le

Thématique

Territoires

Présentateur

Vincent Ferniot

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/09/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique