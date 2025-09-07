Masterclass, avec Christel Heydemann, directrice générale d'Orange

Accès des filles aux études scientifiques et place des femmes dans les postes à responsabilité, évolution des métiers face à l'ascension de l'Intelligence artificielle, crise du pouvoir d'achat, rémunération des grands patrons : face aux étudiants, Christel Heydemann, la directrice générale d'Orange, réagit aux grands défis de notre époque, e... t nous fait partager son expérience, ses convictions, ses victoires et ses doutes,... et plus que jamais ce qui l'anime chaque jour à la tête du premier opérateur télécom français.

