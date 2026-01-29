Masterclass avec Estelle Brachlianoff, Directrice gÃ©nÃ©rale de Veolia

Impact du dÃ©rÃ¨glement climatique, innovations pour lutter contre les pÃ©nuries d'eau, bÃ©nÃ©fices et coÃ»ts environnementaux de l'IA, accession des femmes dans les mÃ©tiers techniques et aux postes de direction, place des diplÃ´mes et de l'intuition dans un plan de carriÃ¨re... Estelle Brachlianoff, la directrice gÃ©nÃ©rale de Veolia, rÃ©agit aux grands dÃ... ©fis de notre Ã©poque et nous fait partager son expÃ©rience et ses convictions. "Masterclass" crÃ©e ce pont unique et met en scÃ¨ne un dialogue sans filtre et surtout authentique. Chaque mois, l'Ã©mission rÃ©unit pendant 26 minutes un grand tÃ©moin du monde Ã©conomique et un groupe d'Ã©tudiants, qui les interrogent librement sur les grands enjeux de notre Ã©poque : innovation, climat, diversitÃ©, intelligence artificielle, tÃ©lÃ©travail, rÃ©munÃ©ration, cyberattaque, mondialisation, Europe...

