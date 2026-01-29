Public SÃ©nat
Masterclass

Masterclass avec Estelle Brachlianoff, Directrice gÃ©nÃ©rale de Veolia

Impact du dÃ©rÃ¨glement climatique, innovations pour lutter contre les pÃ©nuries d'eau, bÃ©nÃ©fices et coÃ»ts environnementaux de l'IA, accession des femmes dans les mÃ©tiers techniques et aux postes de direction, place des diplÃ´mes et de l'intuition dans un plan de carriÃ¨re... Estelle Brachlianoff, la directrice gÃ©nÃ©rale de Veolia, rÃ©agit aux grands dÃ...

Ã‰conomie

David Jacquot

29mn

Jusqu'au 21/02/2029

