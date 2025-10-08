Masterclass avec Maurice Lévy, président d'honneur de Publicis

Masterclass, avec Maurice Levy, président d'honneur de Publicis Trouver sa voie et donner du sens à sa carrière, emplois menacés face à l'ascension de l'Intelligence artificielle, mutation des métiers de la communication à l'ère des réseaux sociaux, des influenceurs et des fake news : face aux jeunes, Maurice Levy, l'emblématique président d'honne... ur du groupe Publicis, réagit aux grands défis de notre époque, et nous fait partager son expérience, ses prises de risque et ses convictions. ...

Voir plus