Masterclass

Masterclass avec Maurice Lévy, président d'honneur de Publicis

Masterclass, avec Maurice Levy, président d'honneur de Publicis Trouver sa voie et donner du sens à sa carrière, emplois menacés face à l'ascension de l'Intelligence artificielle, mutation des métiers de la communication à l'ère des réseaux sociaux, des influenceurs et des fake news : face aux jeunes, Maurice Levy, l'emblématique président d'honne...

Publié le

Thématique

Économie

Présentateur

David Jacquot

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/11/2028

