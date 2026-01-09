Masterclass avec Stéphane Boujnah, Président d'Euronext

Face aux jeunes, Stéphane Boujnah, Président d'Euronext, réagit aux grands défis de notre époque et nous fait partager son expérience et ses convictions. "Masterclass", c'est une rencontre inédite entre des étudiants et nos grands dirigeants ! Ce n'est pas tous les jours qu'ils peuvent se rencontrer. D'un côté, des étudiants en quête de repères ... pour construire leur avenir professionnel. De l'autre, des dirigeants économiques de tout premier plan, habitués à gérer des multinationales et rarement accessibles. "Masterclass" crée ce pont unique et met en scène un dialogue sans filtre et surtout authentique. Chaque mois, l'émission réunira pendant 26 minutes un grand témoin du monde économique et un groupe d'étudiants, qui les interrogeront librement sur les grands enjeux de notre époque.

