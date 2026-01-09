Public Sénat
Masterclass avec Stéphane Boujnah, Président d'Euronext

Face aux jeunes, Stéphane Boujnah, Président d'Euronext, réagit aux grands défis de notre époque et nous fait partager son expérience et ses convictions. "Masterclass", c'est une rencontre inédite entre des étudiants et nos grands dirigeants ! Ce n'est pas tous les jours qu'ils peuvent se rencontrer. D'un côté, des étudiants en quête de repères ...

Économie

David Jacquot

28mn

Jusqu'au 23/03/2028

