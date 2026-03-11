La recherche des disparus en Syrie
Mediterraneo
Mediterraneo s'intéresse au long travail de recherche des personnes disparus lors de la guerre en Syrie. Puis se rend au Kosovo, pour évoquer le transfert de prisonniers du Danemark. Et enfin, fait la part belle à une découverte à Chypre, où se déroule une expérience d'élevage des coraux. À travers regards et portraits, en approfondissant un thème... ou les réalités d'un pays, « Mediterraneo » propose un regard unique sur les réalités du monde méditerranéen.
La recherche des disparus en Syrie
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Dans le Nord, avec Valérie Létard
Manger c'est voter
Dans le Jura, avec Sylvie Vermeillet
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