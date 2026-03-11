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Mediterraneo

La recherche des disparus en Syrie

Mediterraneo s'intéresse au long travail de recherche des personnes disparus lors de la guerre en Syrie. Puis se rend au Kosovo, pour évoquer le transfert de prisonniers du Danemark. Et enfin, fait la part belle à une découverte à Chypre, où se déroule une expérience d'élevage des coraux. À travers regards et portraits, en approfondissant un thème...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/03/2028

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