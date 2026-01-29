Municipales Ã  Biarritz : le grand dÃ©bat des candidats

Le quotidien Sud Ouest, la tÃ©lÃ© locale TV7 et la chaÃ®ne Public SÃ©nat s'associent afin de proposer le grand dÃ©bat entre les principaux candidats aux Ã©lections municipales Ã Biarritz. Durant plus d'une heure, 6 candidats Ã©changent autour de sujets majeurs qui impactent le quotidien des Biarrots : logement, transport, sÃ©curitÃ©.... Le dÃ©bat est animÃ... © par Jefferson Desport (Sud Ouest) et Steve Jourdin (Public SÃ©nat) en prÃ©sence de : - Maider Arosteguy, maire sortante (liste "Ensemble, vivons Biarritz") - Guillaume Barucq, (liste "Biarritz Nouvelle Vague") - Serge Blanco, (liste "Mon Ã©quipe c'est Biarritz !" "Biarritz, nere taldea!") - Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde, (liste "Cap Biarritz") - Ana Etcheverry-Ezcurra, (liste "Biarritz Berri, avec et pour les Biarrots") - Richard Tardits, (liste "Biarritz d'abord")

