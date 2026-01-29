Public SÃ©nat
Municipales Ã  Biarritz : le grand dÃ©bat des candidats

Le quotidien Sud Ouest, la tÃ©lÃ© locale TV7 et la chaÃ®ne Public SÃ©nat s'associent afin de proposer le grand dÃ©bat entre les principaux candidats aux Ã©lections municipales Ã  Biarritz. Durant plus d'une heure, 6 candidats Ã©changent autour de sujets majeurs qui impactent le quotidien des Biarrots : logement, transport, sÃ©curitÃ©.... Le dÃ©bat est animÃ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Steve Jourdin

DurÃ©e

51mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 24/02/2027

