Municipales à Brest : le grand débat des candidats

Public Sénat, Tébéo et Le Télégramme, organisent le grand débat entre les principaux candidats aux élections municipales à Brest. À quelques jours du premier tour, 7 candidats débattront autour des grands enjeux qui influencent le quotidien des Brestoises et des Brestois. Ce débat évènement offre aux téléspectateurs l'occasion de mieux saisir ... les propositions des candidats présentées pour cette élection municipale, à travers un échange direct et concret. Le débat est animépar Arnaud Morvan (Le Télégramme) et Steve Jourdin (Public Sénat) en présence de : Cécile Baudouin, "Brest Insoumise", Franck Besombes, "Union du Ponant", François Cuillandre, "La Gauche unie pour Brest", Yves Pagès, (RN), Stéphane Roudaut, "Une nouvelle histoire pour Brest", Sébastien Muscat, "Brest Nouvelle Vague", Réza Salami, "Brest en commun".

