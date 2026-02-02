Public Sénat
Le direct
Municipales 2026

Municipales à Brest : le grand débat des candidats

Public Sénat, Tébéo et Le Télégramme, organisent le grand débat entre les principaux candidats aux élections municipales à Brest. À quelques jours du premier tour, 7 candidats débattront autour des grands enjeux qui influencent le quotidien des Brestoises et des Brestois. Ce débat évènement offre aux téléspectateurs l'occasion de mieux saisir ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

57mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/06/2026

