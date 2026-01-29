Municipales à Lille : le grand débat des candidats

Public Sénat et BFM Grand Lille proposent un grand débat réunissant les candidats à la mairie de Lille entre : Lahouaria Addouche (La France insoumise), Stéphane Baly (Europe Écologie Les Verts), Louis Delemer (Les Républicains), Arnaud Deslandes (Parti socialiste), Violette Spillebout (Ensemble) et Matthieu Valet (Rassemblement national). Le débat ... sera présenté par Oriane Mancini (Public Sénat) et Adrien Lanoy (BFM Grand Lille). BFM Grand Lille et Public Sénat s'associent pour proposer un grand débat réunissant les principaux candidats à la mairie de Lille. Ce rendez-vous politique majeur offrira aux téléspectateurs une occasion unique de découvrir, comparer et confronter les projets portés par les prétendants à la tête de la capitale des Flandres. Organisé à la CCI Hauts-de-France, ce débat s'inscrit dans la volonté des deux médias de permettre aux citoyens de mieux comprendre les enjeux locaux à quelques semaines du scrutin. Pendant plus d'une heure, les six candidats débattront des grands thèmes qui concernent directement les habitants : la sécurité, le logement et l'attractivité de la ville. Le débat est animé par Adrien Lanoy (BFM Grand Lille) et Oriane Mancini (Public Sénat).

