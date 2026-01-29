Public Sénat
Le direct
Municipales 2026

Municipales à Lille : le grand débat des candidats

Public Sénat et BFM Grand Lille proposent un grand débat réunissant les candidats à la mairie de Lille entre : Lahouaria Addouche (La France insoumise), Stéphane Baly (Europe Écologie Les Verts), Louis Delemer (Les Républicains), Arnaud Deslandes (Parti socialiste), Violette Spillebout (Ensemble) et Matthieu Valet (Rassemblement national). Le débat ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

57mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/02/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique