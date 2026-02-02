Public SÃ©nat
Le direct
Municipales 2026

Municipales Ã  Rennes : le grand dÃ©bat

Public SÃ©nat, TVR et Ouest France s'associent et organisent le dÃ©bat des Ã©lections municipales Ã  Rennes. Pendant une heure, cinq candidats Ã  la mairie dÃ©battront sur les thÃ¨mes : du logement, de la sÃ©curitÃ©, des transports... Ils seront interrogÃ©s par AngÃ©lique ClÃ©ret (Ouest France), StÃ©phane Besnier (TVR) et Steve Jourdin (Public SÃ©nat). Ce dÃ...

PubliÃ© le

InvitÃ©

Steve Jourdin

ThÃ©matique

Politique

DurÃ©e

58mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 02/06/2026

Partager ce replay

Les derniers Ã©pisodes

Sur la mÃªme thÃ©matique