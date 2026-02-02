Municipales Ã  Rennes : le grand dÃ©bat

Public SÃ©nat, TVR et Ouest France s'associent et organisent le dÃ©bat des Ã©lections municipales Ã Rennes. Pendant une heure, cinq candidats Ã la mairie dÃ©battront sur les thÃ¨mes : du logement, de la sÃ©curitÃ©, des transports... Ils seront interrogÃ©s par AngÃ©lique ClÃ©ret (Ouest France), StÃ©phane Besnier (TVR) et Steve Jourdin (Public SÃ©nat). Ce dÃ... ©bat Ã©vÃ©nement, Ã quelques jours du premier tour du scrutin, offre aux tÃ©lÃ©spectateurs un Ã©clairage sur les enjeux de cette Ã©lection ainsi que sur les projets des diffÃ©rents candidats. Les candidats prÃ©sents lors de ce dÃ©bat sont : Nathalie APPÃ‰RÃ‰, Â« Rennes solidaire Â», Charles COMPAGNON, Â« Vivre Rennes Â», Julien MASSON, Â« Rassemblement Pour Rennes Â», Marie MESMEUR, Â« Faire mieux pour Rennes Â», Thomas ROUSSEAU, Â« L'espoir Rennais Â».

Voir plus