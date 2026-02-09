Municipales à Roubaix : le grand débat

Public Sénat, ICI Nord-Pas-de-Calais et france.tv, organisent le grand débat entre les principaux candidats aux élections municipales de Roubaix. À quelques jours du premier tour, 6 candidats débattent autour des grands enjeux qui influencent le quotidien des roubaisiens et roubaisiennes. Cette ville où plus d'un actif sur quatre est au chômage est u... ne ville multiculturelle à deux visages : ville des anciens quartiers ouvriers et ville qui a vu naître les plus grandes fortunes du Nord. Ce débat évènement offre aux téléspectateurs l'occasion de mieux saisir les propositions présentées par les candidats pour cette élection municipale, à travers un échange direct et concret. Un débat animé par Hélène Tonneillier (ICI Nord-Pas-de-Calais) et Steve Jourdin (Public Sénat) en présence de : Karim Amrouni, DVG - liste « Agir au coeur de Roubaix », Alexandre Garcin, DVD, maire de Roubaix - liste « Roubaix ensemble avec Alexandre Garcin », David Guiraud, LFI - liste « Fiers de Roubaix », Céline Sayah, RN - liste « Redresser Roubaix Ensemble », Nacim Zeghlache Salhi, Divers - liste « Pour Roubaix », Françoise Delbarre, Lutte ouvrière - liste « Lutte ouvrière - le camp des travailleurs ».

