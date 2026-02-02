Municipales à Saint-Etienne : le grand débat

À quelques jours du premier tour, huit candidats confrontent leurs idées autour des principaux sujets qui façonnent la vie quotidienne des stéphanoises et stéphanois. Ce débat évènement permet aux téléspectateurs de mieux comprendre les projets défendus par les candidats pour ces élections municipales. Le débat est animé par Sylvain Carceles (T... L7) et Quentin Calmet (Public Sénat), avec la participation des candidats suivants : Romain Brossard, liste "Lutte ouvrière - Le camps des travailleurs", Marc Chassaubéné, liste "Grandir, vivre, transmettre à Saint-Etienne", Dino Cinieri, liste "Ensemble pour Saint-Etienne", Corentin Jousserand, liste "Retrouver Sainté" , Régis Juanico, liste "Rassembler Saint-Etienne", Siham Labich, liste "Coeur Stéphanois", Eric Le Jaouen, liste "Relevons Saint-Etienne", Valentine Mercier, liste "Saint-Etienne insoumise".

