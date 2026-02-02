Public Sénat
Municipales 2026

Municipales à Saint-Etienne : le grand débat

À quelques jours du premier tour, huit candidats confrontent leurs idées autour des principaux sujets qui façonnent la vie quotidienne des stéphanoises et stéphanois. Ce débat évènement permet aux téléspectateurs de mieux comprendre les projets défendus par les candidats pour ces élections municipales. Le débat est animé par Sylvain Carceles (T...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

55mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/06/2026

