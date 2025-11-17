Public Sénat
Parlement hebdo

Budget 2026 : l'impossible équation ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Quentin Calmet (Public Sénat) reçoivent Olivier Cadic, sénateur "Union centriste" des Français de l'étranger et Gabrielle Cath...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Alexandre Poussart , Kathia Gilder

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/12/2045

Parlement hebdo