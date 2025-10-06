Budget de la Sécurité sociale : faut-il demander un effort aux Français ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Philippe Vigier, député Modem d'Eure-et-Loir et Ian Brossat, sénateur communiste d... e Paris. L'Assemblée nationale a entamé l'examen du budget de la Sécurité sociale dans lequel le gouvernement prévoit des économies sur les dépenses de santé.

Voir plus