Budget de la Sécurité sociale : le Sénat et l'Assemblée échouent à trouver un accord

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Olga Givernet, députée Ensemble pour la République de l'Ain, et Alexandre Ouizille... , sénateur PS de l'Oise. Le Sénat a adopté le budget de la Sécurité sociale après l'avoir remanié. Députés et sénateurs n'ont pas trouvé de compromis donc le texte repart à l'Assemblée.

