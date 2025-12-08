Budget : le gouvernement contraint d'utiliser le 49.3 ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent François Jolivet, député Horizons de l'Indre et Guillaume Gontard président du gr... oupe écologiste au Sénat. Après l'échec des débats de la fin 2025, l'examen du budget reprend à l'Assemblée mais un accord politique semble toujours compliqué.

