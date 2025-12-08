Public Sénat
Budget : le gouvernement contraint d'utiliser le 49.3 ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent François Jolivet, député Horizons de l'Indre et Guillaume Gontard président du gr...

Publié le

Invités

Guillaume Gontard, François Jolivet

Thématique

Politique

Présentateurs

Alexandre Poussart , Kathia Gilder

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/01/2046

