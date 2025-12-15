Budget : le gouvernement va passer en force
Parlement hebdo
Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Romain Eskenazi, député socialiste du Val d'Oise et Alain Joyandet, sénateur LR de... Haute-Saône. Faute d'accord entre les députés, le gouvernement a interrompu le débat sur le projet de loi de finances et compte passer en force pour donner un budget au pays, en utilisant le 49.3 ou les ordonnances.
Budget : le gouvernement va passer en force
Parlement hebdo
Budget : le gouvernement contraint d'utiliser le 49.3 ?
Parlement hebdo
Budget 2026 : l'impossible équation ?
Parlement hebdo
Le budget de la Sécurité sociale passe de justesse à l'Assemblée
Parlement hebdo
Questions au Gouvernement
Découvrez
Parlement hebdo