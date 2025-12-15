Public Sénat
Parlement hebdo

Budget : le gouvernement va passer en force

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Romain Eskenazi, député socialiste du Val d'Oise et Alain Joyandet, sénateur LR de...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Alexandre Poussart , Kathia Gilder

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/01/2046

Parlement hebdo