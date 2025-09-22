Public Sénat
Parlement hebdo

C'est parti pour le marathon budgétaire : un accord est-il possible ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Quentin Calmet (Public Sénat) reçoivent Laurence Garnier, sénatrice LR de Loire-Atlantique et Hadrien Clouet, député de la Hau...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Alexandre Poussart , Kathia Gilder

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/10/2045

