C'est parti pour le marathon budgétaire : un accord est-il possible ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Quentin Calmet (Public Sénat) reçoivent Laurence Garnier, sénatrice LR de Loire-Atlantique et Hadrien Clouet, député de la Hau... te-Garonne. Au coeur du débat : le projet de loi de Finances, dont l'examen a commencé cette semaine mais aussi le vol spectaculaire au Louvre, avec l'audition de la présidente-directrice du Louvre.

