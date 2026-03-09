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Crise du carburant : Faut-il taxer les superprofits pétroliers ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Stéphanie Depierre (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Eric Coquerel, président (LFI) de la commission des finances de l'Assemblée n...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Alexandre Poussart , Kathia Gilder

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/04/2046

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