Crise politique : comment lever les blocages au Parlement ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Thomas Ménagé, députe (Rassemblement national) du Loiret et Xavier Iacovelli, sén... ateur (RDPI) des Hauts-de-Seine et vice-président du Sénat. Emission spéciale sur la crise politique : comment le nouveau gouvernement pourra-t-il lever les blocages à l'Assemblée nationale et faire adopter un budget avant la fin de l'année ?

Voir plus