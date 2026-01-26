Fin de vie : faut-il créer un droit à l'aide à mourir ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Elsa Mondin-Gava (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris et Martin Lévrier, sénateur RD... PI Renaissance des Yvelines. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi sur le droit à l'aide à mourir qui va revenir sur les bancs du Sénat où la majorité de droite et du centre y est opposée.

