Fin de vie : faut-il un référendum ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Quentin Calmet (Public Sénat) reçoivent Danielle Simonnet, députée groupe Ecologiste et Social de Paris, Olivier Paccaud, séna...

Politique

Alexandre Poussart , Kathia Gilder

26mn

Jusqu'au 01/02/2046

