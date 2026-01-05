Fin de vie : faut-il un référendum ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Quentin Calmet (Public Sénat) reçoivent Danielle Simonnet, députée groupe Ecologiste et Social de Paris, Olivier Paccaud, séna... teur LR de l'Oise. A la Une cette semaine : la proposition de loi sur la fin de vie, de retour à l'Assemblée nationale, une semaine après son rejet par les sénateurs. Les députés ont à nouveau voté l'autorisation de demander une aide à mourir sous certaines conditions. Un autre texte est de retour: l'explosive proposition de loi Duplomb. Le sénateur LR a déposé un nouveau texte pour réintroduire deux molécules dans certaines filières agricoles... la Duplomb avait suscité la colère de nombreux citoyens, qui avaient signé une pétition l'été dernier contre cette loi.

