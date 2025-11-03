L'Assemblée nationale va-t-elle voter le budget de la Sécurité sociale ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Benjamin Lucas-Lundy, député écologiste des Yvelines et Vincent Delahaye, sénateu... r centriste de l'Essonne. Alors que le Sénat examine le budget de l'Etat, l'Assemblée nationale va-t-elle adopter le budget de la Sécurité sociale ?

Voir plus