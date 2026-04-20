Loi agricole : un texte qui répond aux besoins des agriculteurs ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Stéphanie Depierre (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Benoît Biteau, député écologiste de Charente-Maritime et Henri Cabanel, sé... nateur de l'Hérault (groupe Radical). Cette semaine, on parle du projet de loi d'urgence agricole discuté à l'Assemblée, et du rapport de la commission d'enquête du Sénat qui dénonce les marges financières réalisées par la grande distribution.

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