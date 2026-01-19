Public Sénat
Le direct
Parlement hebdo

Mort de Quentin Deranque : La France Insoumise sous le feu des critiques

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Thomas Ménagé, député (Rassemblement national) du Loiret et Rachid Team, sénateu...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Alexandre Poussart , Kathia Gilder

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/02/2046

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique