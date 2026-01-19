Mort de Quentin Deranque : La France Insoumise sous le feu des critiques

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Thomas Ménagé, député (Rassemblement national) du Loiret et Rachid Team, sénateu... r (PS) du Val d'Oise. Après la mort du militant identitaire Quentin Deranque dans une rixe avec l'ultra gauche, La France Insoumise est sous le feu des critiques en raison de ses liens avec la Jeune Garde, mouvement antifasciste soupçonné d'être impliqué dans ce drame.

