Pesticides : la loi Duplomb revient en débat à l'Assemblée

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Eric Martineau, député Modem de la Sarthe et Victorin Lurel, sénateur socialiste d... e Guadeloupe. Cette semaine, la loi Duplomb autorisant des pesticides néonicotinoïdes est revenue en débat à l'Assemblée nationale, après la pétition opposée au texte qui avait récolté plus de 2 millions de signatures.

