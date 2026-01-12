Pesticides : la loi Duplomb revient en débat à l'Assemblée
Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Eric Martineau, député Modem de la Sarthe et Victorin Lurel, sénateur socialiste d... e Guadeloupe. Cette semaine, la loi Duplomb autorisant des pesticides néonicotinoïdes est revenue en débat à l'Assemblée nationale, après la pétition opposée au texte qui avait récolté plus de 2 millions de signatures.
Pesticides : la loi Duplomb revient en débat à l'Assemblée
