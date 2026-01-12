Public Sénat
Pesticides : la loi Duplomb revient en débat à l'Assemblée

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Eric Martineau, député Modem de la Sarthe et Victorin Lurel, sénateur socialiste d...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Alexandre Poussart , Kathia Gilder

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/02/2046

